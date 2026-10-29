Внедорожный поиск сокровищ: захватывающий тест-драйв JETOUR

По мере роста популярности автомобильных путешествий и кемпинга требования к внедорожникам выходят далеко за рамки способностей преодолевать сложные участки дороги.

По мере роста популярности автомобильных путешествий и кемпинга требования к внедорожникам выходят далеко за рамки способностей преодолевать сложные участки дороги. Водители всё больше ценят удобство, комфорт и универсальность автомобиля в различных условиях путешествий. Поэтому одним из ключевых вопросов становится то, как внедорожные технологии могут отвечать реальным потребностям путешественников.

Фото: Allur

21 октября в рамках Глобального дня технологий JETOUR 2026 в Моганьшане, провинция Чжэцзян, состоялся внедорожный тест-драйв. Представители СМИ, блогеры и владельцы автомобилей со всего мира испытали модели JETOUR, включая T2 и G700, на маршруте с водными преградами, гравийными дорогами, крутыми подъемами и глубокими ямами. Участники смогли лично оценить внедорожные возможности автомобилей и погрузиться в атмосферу приключений на природе.

От тест-драйва к исследованию природы: новый формат внедорожных путешествий

Фото: Allur

Для проведения тест-драйва JETOUR отказался от традиционного формата закрытого испытательного полигона, превратив 15-километровый маршрут по пересеченной местности в увлекательный «Внедорожный поиск сокровищ».

Это было не просто приключение на природе, а практическая демонстрация внедорожных возможностей автомобилей с точки зрения реальных потребностей пользователей. Мероприятие объединило дух исследований, командную работу и элемент неожиданности.

«Это был уникальный тест-драйв, который объединил вождение и испытания на природе в очень увлекательном формате», — поделился блогер из Центральной и Южной Америки.

На специально оборудованной кемпинговой площадке участники также смогли познакомиться с возможностями JETOUR для путешествий на природе. Для этого были организованы практические испытания, основанные на ситуациях, с которыми автомобилисты могут столкнуться в дороге.

Фото: Allur

Продуманные решения для хранения позволили удобно разместить различное туристическое снаряжение. А функция внешнего электропитания V2L высокой мощности обеспечила работу кофемолки непосредственно на площадке без подключения к внешнему источнику электроэнергии, продемонстрировав, как привычный комфорт можно сохранить даже вдали от цивилизации.

Кроме того, была смоделирована ситуация с упавшим деревом, перекрывшим дорогу. В ходе испытания автомобиль F700 продемонстрировал свои тяговые возможности, подчеркнув практическую пользу при устранении дорожных препятствий и буксировке туристических прицепов.

Испытания на различных типах покрытия подтвердили внедорожные возможности автомобилей.

Уверенное движение по бездорожью начинается с технологий, способных распознавать особенности местности и точно реагировать на изменения дорожных условий.

JETOUR предлагает новый подход к преодолению сложных маршрутов благодаря интеллектуальным внедорожным технологиям.

При пересечении водной преграды водителям достаточно нажать кнопку X, чтобы активировать интеллектуальную внедорожную систему 7+X. Она снижает необходимость самостоятельно оценивать дорожные условия и вручную переключать режимы блокировки.

Фото: Allur

Благодаря совместной работе системы визуального искусственного интеллекта и датчиков шасси автомобиль способен за миллисекунды переключать режимы движения и распределять крутящий момент.

При прохождении препятствий в виде верблюжьих горбов и глубоких ям модель G700 продемонстрировала возможности интеллектуальной платформы GAIA.

Платформа объединяет гибридную силовую установку, три блокировки дифференциалов, пневматическую подвеску и систему распознавания дорожного покрытия. Такое сочетание технологий позволяет обеспечивать высокую проходимость, сохраняя комфорт пассажиров.

«JETOUR удается сочетать выдающиеся внедорожные характеристики с высоким уровнем комфорта во время путешествий, предоставляя возможности для исследования новых маршрутов без ущерба для удобства пассажиров», — отметил представитель европейского СМИ.

Форум Starlight: обсуждение ценностей стратегии Travel+

Фото: Allur

С наступлением вечера участники со всего мира собрались на форуме Starlight, чтобы поделиться впечатлениями от прошедшего дня.

Президент JETOUR International Кэ Чуандэн и исполнительный вице-президент JETOUR International Янь Цзюнь наградили команды, победившие во внедорожном поиске сокровищ и испытаниях на кемпинговой площадке, отметив их активное участие и командную работу.

После церемонии награждения гости обсудили опыт, полученный во время тест-драйва и кемпинга, а также обменялись мнениями о потребностях путешественников на различных рынках и будущем автомобильных путешествий.

В разных странах особенности рельефа, дорожные условия и привычки путешественников существенно отличаются. Именно эти факторы формируют различные требования к проходимости автомобилей, комфорту и удобству повседневного использования.

Участники обсудили, каким образом современные технологии могут лучше отвечать потребностям пользователей в разнообразных сценариях путешествий.

«JETOUR ориентируется на реальные потребности путешественников, объединяя технологии, автомобили и культуру путешествий. В рамках нашей стратегии Travel+ мы уделяем особое внимание возможностям автомобилей для активного отдыха и дальних поездок, одновременно укрепляя связь между нашими продуктами, экосистемой и культурой. Наша цель — сделать автомобили надёжными спутниками в исследовании мира», — отметил Кэ Чуандэн, президент JETOUR International.

В дальнейшем JETOUR продолжит развивать технологии и совершенствовать свои автомобили, стремясь удовлетворять растущие потребности пользователей по всему миру.

Благодаря технологическим инновациям и развитию модельного ряда бренд намерен открывать новые возможности для путешествий, позволяя людям исследовать мир и наслаждаться природой в гармонии с окружающей средой.

О компании JETOUR

Бренд JETOUR был основан в 2018 году и с момента своего появления последовательно развивает стратегию Travel+.

Сегодня JETOUR представлен более чем в 100 странах и регионах мира, располагает свыше 2 000 центров продаж и послепродажного обслуживания, а глобальная пользовательская база превышает 50 миллионов человек.

Международная сеть исследований и разработок JETOUR охватывает Европейский союз, Ближний Восток, Центральную и Южную Америку, страны АСЕАН и другие регионы.

Модельный ряд бренда включает T-серию, ориентированную на сегмент автомобилей для лёгкого бездорожья, а также G-серию, представленную в сегменте внедорожников класса люкс.

Вместе эти модели отвечают самым разным потребностям пользователей — от ежедневных поездок по городу и семейных автомобильных путешествий до кемпинга, активного отдыха на природе и дальних экспедиций.