Водитель «скорой» поджег квартиру коллеги в Актобе

Суд №2 г. Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении водителя скорой. Его обвинили в умышленном поджоге чужого имущества. Из материалов дела следует, что конфликт между мужчинами произошел в июле 2024 года

Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении водителя скорой помощи. Его обвинили в умышленном поджоге чужого имущества. Из материалов дела следует, что конфликт между мужчинами произошел в июле 2024 года.

Подсудимый на работе повздорил с коллегой из-за того, что тот не предоставил ему очередной трудовой отпуск. Тогда он вспомнил, что у него есть запасные ключи от квартиры коллеги. Он на такси отправился к дому потерпевшего, открыл квартиру с помощью ключа, проверил и осмотрел жилье. Далее зажигалкой поджег джинсы висевшие на двери спальни и скрылся с места происшествия.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. Его вина была подтверждена не только его признанием, но и показаниями потерпевшего, протоколом осмотра места происшествия, заключением пожарно-технической экспертизы и другими доказательствами, представленными в материалах дела.

Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей, его искреннее раскаяние, полное признание вины и добровольное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда он был признан виновным и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля. Исковое заявление потерпевшего было оставлено без удовлетворения по собственному желанию в связи с возмещением ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.