Водители проехали по платным дорогам ЗКО более миллиона раз

За 10 месяцев 2026 года водители проехали по платным дорогам Казахстана более 68 миллионов раз.

"КазАвтоЖол" подвел итоги работы 28 платных трасс и составил рейтинг самых загруженных направлений. Всего с января по октябрь зафиксировано 68,3 млн проездов, причем почти половина из них (33,5 млн, или 49%) пришлась всего на пять самых популярных маршрутов.

Самые загруженные направления: Алматы - Конаев, Шымкент - граница Узбекистана, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент - Кызылорда.

- Главная транспортная активность сосредоточена на юге и юго-востоке страны, которые соединяют крупные города и международные коридоры. Высокий трафик также держат дороги в центре и на севере: направления Астана - Темиртау (около 3,7 млн), Астана - Щучинск (3,4 млн) и Конаев - Талдыкорган (3,2 млн), - отметили в Нацкомпании.

В сумме на топ-10 самых востребованных участков приходится 48,8 млн проездов - это 71,5% от общего объема.

Полный рейтинг платных дорог (январь-октябрь 2026 года)

Алматы - Конаев - 10 834 980; Шымкент - граница Узбекистана - 8 033 519; Шымкент - Тараз - 5 652 809; Тараз - Кайнар - 4 964 599; Шымкент - Кызылорда - 4 061 676; Астана - Темиртау - 3 698 981; Астана - Щучинск - 3 407 291; Конаев - Талдыкорган - 3 193 009; Обход Тараза (Кайнар - Шымкент) - 2 526 954; Щучинск - Кокшетау - 2 446 971; Костанай - Денисовка - 2 307 727; Алматы - Хоргос - 2 262 135; Астана - Павлодар - 2 177 036; Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - 1 749 169; Кызылорда - Аральск - 1 518 380; Кокшетау - Петропавловск - 1 517 210; Павлодар - Семей - Калбатау - 1 135 232; Актобе - граница РФ (Оренбург) - 1 133 840; Шу - Бурылбайтал - 945 933; Костанай - граница РФ (Троицк) - 789 421; Кандыагаш - Макат - 784 775; Павлодар - граница РФ (Омск) - 751 516; Уральск - граница РФ (Самара) - 573 394; Талдыкорган - Усть-Каменогорск - 500 670; Уральск - граница РФ (Саратов) - 487 254; Ушарал - Достык - 472 465; Бурылбайтал - Курты - 264 253; Бейнеу - Акжигит (граница Узбекистана) - 130 616.

Сообщается, что статистика учитывает общее количество зафиксированных проездов, а не уникальные автомобили: одна машина могла проехать по участку несколько раз.

К слову, трассы ЗКО находятся в рейтинге на 23 и 25 местах из 28 направлений. По трассе Уральск - граница РФ (Самара) проехали 573 394 раза, а по трассе Уральск - граница РФ (Саратов) 487 254 раза. В общей сложности водители проехали по платным дорогам в ЗКО более миллиона раз.

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