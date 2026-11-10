Водители проехали по платным дорогам ЗКО более миллиона раз

"КазАвтоЖол" подвел итоги работы 28 платных трасс и составил рейтинг самых загруженных направлений. Всего с января по октябрь зафиксировано 68,3 млн проездов, причем почти половина из них (33,5 млн, или 49%) пришлась всего на пять самых популярных маршрутов.
Самые загруженные направления: Алматы - Конаев, Шымкент - граница Узбекистана, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент - Кызылорда.
- Главная транспортная активность сосредоточена на юге и юго-востоке страны, которые соединяют крупные города и международные коридоры. Высокий трафик также держат дороги в центре и на севере: направления Астана - Темиртау (около 3,7 млн), Астана - Щучинск (3,4 млн) и Конаев - Талдыкорган (3,2 млн), - отметили в Нацкомпании.
В сумме на топ-10 самых востребованных участков приходится 48,8 млн проездов - это 71,5% от общего объема.
Полный рейтинг платных дорог (январь-октябрь 2026 года)
- Алматы - Конаев - 10 834 980;
- Шымкент - граница Узбекистана - 8 033 519;
- Шымкент - Тараз - 5 652 809;
- Тараз - Кайнар - 4 964 599;
- Шымкент - Кызылорда - 4 061 676;
- Астана - Темиртау - 3 698 981;
- Астана - Щучинск - 3 407 291;
- Конаев - Талдыкорган - 3 193 009;
- Обход Тараза (Кайнар - Шымкент) - 2 526 954;
- Щучинск - Кокшетау - 2 446 971;
- Костанай - Денисовка - 2 307 727;
- Алматы - Хоргос - 2 262 135;
- Астана - Павлодар - 2 177 036;
- Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - 1 749 169;
- Кызылорда - Аральск - 1 518 380;
- Кокшетау - Петропавловск - 1 517 210;
- Павлодар - Семей - Калбатау - 1 135 232;
- Актобе - граница РФ (Оренбург) - 1 133 840;
- Шу - Бурылбайтал - 945 933;
- Костанай - граница РФ (Троицк) - 789 421;
- Кандыагаш - Макат - 784 775;
- Павлодар - граница РФ (Омск) - 751 516;
- Уральск - граница РФ (Самара) - 573 394;
- Талдыкорган - Усть-Каменогорск - 500 670;
- Уральск - граница РФ (Саратов) - 487 254;
- Ушарал - Достык - 472 465;
- Бурылбайтал - Курты - 264 253;
- Бейнеу - Акжигит (граница Узбекистана) - 130 616.
Сообщается, что статистика учитывает общее количество зафиксированных проездов, а не уникальные автомобили: одна машина могла проехать по участку несколько раз.
К слову, трассы ЗКО находятся в рейтинге на 23 и 25 местах из 28 направлений. По трассе Уральск - граница РФ (Самара) проехали 573 394 раза, а по трассе Уральск - граница РФ (Саратов) 487 254 раза. В общей сложности водители проехали по платным дорогам в ЗКО более миллиона раз.
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