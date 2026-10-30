Водные ресурсы Казахстана ждет цифровая трансформация

В послании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года особое внимание уделено проблеме дефицита водных ресурсов, необходимости усиления контроля за водопотреблением и внедрения цифровых технологий в управление водным хозяйством. Об этом рассказал проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

- Глава государства подчеркнул, что рациональное использование воды должно стать обязательным принципом хозяйственной деятельности. Правительству и акиматам поручено усилить контроль за расходованием водных ресурсов, сократить потери в водопроводных сетях и исключить нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях. Президент также потребовал завершить тарифную реформу в сфере водопотребления, - говорит профессор.

По словам эксперта, одним из ключевых направлений обозначено полноценное использование цифровых инструментов для достоверного учёта водных ресурсов. В этой связи правительству поручено в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов. Её развитие призвано обеспечить более полное представление о запасах воды в стране и создать информационную основу для принятия обоснованных решений при планировании новых производств и развитии экономики.

- Практическая реализация данного поручения предполагает применение автоматизированных приборов учёта, датчиков расхода и уровня воды, геоинформационных систем, спутникового мониторинга и технологий искусственного интеллекта. Объединение данных о водных источниках, водохранилищах, каналах и водопроводных сетях позволит повысить прозрачность водопользования, своевременно выявлять утечки и эффективнее распределять водные ресурсы между населением, сельским хозяйством и промышленностью, - отмечает Жанар Дусказиева. - Особое значение цифровизация имеет для сельского хозяйства, являющегося одним из крупных потребителей воды. Интеллектуальные системы полива, мониторинг влажности почвы и прогнозирование потребностей сельскохозяйственных культур позволят сократить нерациональные расходы воды и повысить эффективность орошаемого земледелия. Использование аналитических систем также поможет заблаговременно оценивать риски дефицита воды и планировать её распределение с учётом сезонных изменений.

По мнению спикера, для Западно-Казахстанской области внедрение современных инструментов водного учёта представляет практический интерес в контексте совершенствования водоснабжения, мониторинга состояния водных объектов и повышения эффективности коммунальной инфраструктуры. Согласованное использование цифровых данных государственными органами и предприятиями позволит улучшить планирование водопотребления и повысить ответственность за использование этого стратегически важного ресурса.

- Таким образом, послание президента определяет цифровизацию водного хозяйства как важный инструмент обеспечения водной безопасности Казахстана. Создание Национальной информационной системы водных ресурсов, усиление контроля за водопотреблением и внедрение интеллектуальных технологий должны способствовать сокращению потерь, повышению достоверности учёта и рациональному распределению водных ресурсов, - заключила Жанар Дусказиева.

Цифровой учёт воды - это не только технологическая модернизация, но и основа ответственного управления национальными ресурсами, устойчивого развития экономики и обеспечения водной безопасности будущих поколений.