В ведомстве строительство водоотводных каналов и ремонт плотин планируют завершить до зимы.

В акимате Актюбинской области сообщили, что во время весеннего паводка часть второго микрорайона Есет батыр затопило, вода подтопила проезжую часть. Поэтому власти области начали строить подземную ливневую канализацию и открытый канал протяженностью 950 метров. Теперь талая вода по сооружению будет перенаправлена в реку Каргалы.

— В рамках противопаводковых мероприятий идет реконструкция Актюбинского водохранилища. Это стратегический объект. Этой весной водохранилищу удалось удержать большой поток воды. Для повышения его надежности и безопасности дальнейшей эксплуатации, а также чтобы избежать аварийных ситуаций мы начали его реконструкцию. Также будет проведена очистка водохранилища от донных отложений. По городу и в ряде селах ремонтируются дамбы и плотины, укрепляются мосты. У нас 22 проекта по области, на которые выделено 2,8 миллиардов тенге. Мы встречались с населением, советовались с аксакалами, чтобы лучше скоординировать работу по противопаводковым мероприятиям, — сказал аким области Асхат Шахаров.

В ведомстве строительство водоотводных каналов и ремонт плотин планируют завершить до зимы.