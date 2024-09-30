Военнослужащий покончил с собой в Актау

Контрактник около года находился в декретном отпуске, передаёт CMN.KZ.

Тело 39-летнего военнослужащего нашли 28 сентября в его квартире в Актау. Как уточнили в пресс-службе Актауского гарнизона, мужчина около года находился в декретном отпуске.

- По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются,— говорится в сообщении.

По факту суицида возбуждено уголовное дело.

Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

Напомним, 19 сентября молодого офицера нашли повешенным в собственной квартире в области Абай.

Ранее, 12 сентября в Турксибском районе Алматы на территории Военного института сухопутных войск обнаружили тело 44-летнего сержанта. Мужчина покончил жизнь самоубийством на турнике.