Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Здоровье

Врач рассказала про неожиданный вред массажа

Врач отметила, что массаж противопоказан при некоторых болезнях и состояниях.
gorod
Врач рассказала про неожиданный вред массажа

О его пользе и вреде «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, оздоровительный массаж укрепляет иммунитет, снимает гипертонус мышц, из-за которого могут возникать головные боли. При этом лечебный массаж должен назначаться исключительно доктором.

— Вне зависимости от направления массаж способен нанести вред, если применять его неверно. В первую очередь это относится к различным приспособлениям для массажа — лентам и роликам, электрическим массажерам, как переносным, так и стационарным вроде кресел. Если человек не умеет их применять и не знает, какие именно участки тела нужно массировать, как и сколько по времени, а какие трогать нельзя, использовать их не рекомендуется, — рассказала Демьяновская.

Главный баннер

Она добавила, что вред может причинить как неопытный мастер, так и профессиональный массажист, если специалиста не предупредили об индивидуальных особенностях и заболеваниях клиента.

Врач отметила, что массаж противопоказан при некоторых болезнях и состояниях. Так, его нельзя делать при активных воспалительных процессах, повышенной температуре тела и обострениях хронических заболеваний.

Ранее врач рассказал о трех самых распространенных психических расстройствах.

врачи Здоровье болезни массаж 2025

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article