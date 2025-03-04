Врач рассказала про неожиданный вред массажа

О его пользе и вреде «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, оздоровительный массаж укрепляет иммунитет, снимает гипертонус мышц, из-за которого могут возникать головные боли. При этом лечебный массаж должен назначаться исключительно доктором.

— Вне зависимости от направления массаж способен нанести вред, если применять его неверно. В первую очередь это относится к различным приспособлениям для массажа — лентам и роликам, электрическим массажерам, как переносным, так и стационарным вроде кресел. Если человек не умеет их применять и не знает, какие именно участки тела нужно массировать, как и сколько по времени, а какие трогать нельзя, использовать их не рекомендуется, — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что вред может причинить как неопытный мастер, так и профессиональный массажист, если специалиста не предупредили об индивидуальных особенностях и заболеваниях клиента.

Врач отметила, что массаж противопоказан при некоторых болезнях и состояниях. Так, его нельзя делать при активных воспалительных процессах, повышенной температуре тела и обострениях хронических заболеваний.

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