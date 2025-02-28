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Здоровье

Проверьтесь: врач рассказал о трех самых распространенных психических расстройствах

Расстройство развивается в результате генетической предрасположенности в сочетании с воздействием таких факторов, как стресс, либо употребления различных психоактивных веществ.
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Проверьтесь: врач рассказал о трех самых распространенных психических расстройствах

Врач-психиатр Виктор Нурдаев рассказал «Известиям» об их развитии, диагностике, методах лечения и профилактики.

Обсессивно-компульсивное расстройство — это состояние, характеризующееся навязчивыми мыслями, а также повторяющимися действиями, которые человек выполняет для снижения тревоги, пояснил эксперт. Лечение ОКР включает в себя когнитивно-поведенческую терапию и при необходимости — прием антидепрессантов. 

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Биполярное аффективное расстройство характеризуется чередованием периодов эмоционального подъема — мании или гипомании, и спадов — депрессии. В первом случае пациент может быть чрезмерно активен. В депрессии же уменьшается количество сил и энергии, снижается способность испытывать положительные эмоции. Расстройство развивается из-за генетической предрасположенности в сочетании со стрессом, либо употреблением различных психоактивных веществ.

По словам врача, шизофрения считается одним из наиболее сложных психических расстройств. Она может проявляться в слуховых или зрительных галлюцинациях, нарушениях мышления и эмоциональной реакции. Основой терапии шизофрении является применение антипсихотических препаратов.

Врач призвал своевременно обращаться к специалистам для предотвращения развития этих расстройств.

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Здоровье заболевания 2025 психиатр психика

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