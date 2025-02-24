Врач рассказала, как секс помогает от простуды и инфаркта

Еще более удивительный факт — секс и мастурбация могут «лечить» от простуды, укрепляя иммунитет.

Прежде всего, уменьшается риск инфаркта. Так, врач рассказала об исследовании, показавшем, что мужчины, занимающиеся сексом два раза в неделю и чаще, меньше склонны к инфарктам.

Кроме того, опубликованные в «Американском журнале кардиологии» (American Journal of Cardiology) данные свидетельствуют, что риск инфаркта повышается при интиме раз в месяц и реже.

При этом сексуальная активность пожилых мужчин сама может стать причиной инфаркта — так что, желая сохранить здоровую сексуальную жизнь, стоит отказаться от курения, алкоголя и нездоровой пищи.

Еще более удивительный факт — секс и мастурбация могут «лечить» от простуды, укрепляя иммунитет. В 2004 году ученые университетской клиники Эссена (Германия) провели мини-исследование, изучив анализы крови 11 мужчин, взятые, когда те мастурбировали. Оказалось, что самоудовлетворение вызывало резкий временный рост иммуноцитов, включая клетки, которые борются с вирусами. Среди них есть лимфоциты, противостоящие, в частности, коронавирусам. Этот эффект сохраняется в течение 45 минут после оргазма.

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