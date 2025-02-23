Сексолог назвал опасные для «мужской силы» продукты

Какие продукты вредят мужскому здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

– Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже. Пиво содержит фитоэстрогены – аналоги женских гормонов эстрогенов, которые тоже снижают уровень тестостерона. Это же касается продуктов с содержанием сои, – сказал врач-сексолог.

По его словам, могут снижать мужскую потенцию сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Они способствует развитию ожирения, а жировая ткань, в свою очередь, отрицательно влияет на уровень тестостерона.

Неправильный режим питания тоже приводит к тому, что половая жизнь мужчины сходит на нет.

Ранее мы писали, как понять, что у вас есть проблемы с перевариванием пищи.