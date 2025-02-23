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Социум Здоровье

Сексолог назвал опасные для «мужской силы» продукты

Могут снижать мужскую потенцию сладкие газированные напитки
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Сексолог назвал опасные для «мужской силы» продукты

 Какие продукты вредят мужскому здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

– Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже. Пиво содержит фитоэстрогены – аналоги женских гормонов эстрогенов, которые тоже снижают уровень тестостерона. Это же касается продуктов с содержанием сои, – сказал врач-сексолог.

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По его словам, могут снижать мужскую потенцию сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Они способствует развитию ожирения, а жировая ткань, в свою очередь, отрицательно влияет на уровень тестостерона. 

Неправильный режим питания тоже приводит к тому, что половая жизнь мужчины сходит на нет.

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