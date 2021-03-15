Врачи из Великобритании и Австралии работают в райбольнице ЗКО

В Бурлинском районе компания КПО совместно с районной больницей осуществляет социально-медицинский проект, в рамках которого иностранные врачи обучают по международным стандартам коллег из районной больницы, а также поставляется медоборудование для экстренной медицинской помощи. Как рассказал директор ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» Шынгыс Сарсенгалиев, проект, стартовавший в прошлом году, рассчитан на пять лет и на сегодня в Бурлинской районной больнице работают три врача из Великобритании и Австралии. Уже получено три аппарата искусственной вентиляции легких с функцией CVP и с увла