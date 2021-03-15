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Социум

Врачи из Великобритании и Австралии работают в райбольнице ЗКО

В Бурлинском районе компания КПО совместно с районной больницей осуществляет социально-медицинский проект, в рамках которого иностранные врачи обучают по международным стандартам коллег из районной больницы, а также поставляется медоборудование для экстренной медицинской помощи. Как рассказал директор ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» Шынгыс Сарсенгалиев, проект, стартовавший в прошлом году, рассчитан на пять лет и на сегодня в Бурлинской районной больнице работают три врача из Великобритании и Австралии. Уже получено три аппарата искусственной вентиляции легких с функцией CVP и с увла
gorod
Врачи из Великобритании и Австралии работают в райбольнице ЗКО
В Бурлинском районе компания КПО совместно с районной больницей осуществляет социально-медицинский проект, в рамках которого иностранные врачи обучают по международным стандартам коллег из районной больницы, а также поставляется медоборудование для экстренной медицинской помощи.
Аксай врачи
Аксай врачи
Как рассказал директор ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» Шынгыс Сарсенгалиев, проект, стартовавший в прошлом году, рассчитан на пять лет и на сегодня в Бурлинской районной больнице работают три врача из Великобритании и Австралии. Уже получено три аппарата искусственной вентиляции легких с функцией CVP и с увлажнителем кислорода «Hamilton С6» для отделения реанимации и интенсивной терапии. К слову, подобных аппаратов в Казахстане насчитывается всего семь, три из которых теперь в Аксае. - Мы ожидаем также компьютерный томограф, который облегчит работу наших врачей, и не нужно будет отправлять больных на дополнительное обследование в Уральск. Установка КТ планируется уже этой весной. Также в рамках совместного проекта, в октябре прошлого года началось строительство пристройки экстренной медицинской помощи к зданию районной больницы. Завершение строительства намечено на май-июнь 2021 года, - сообщил главврач БРБ. Он отметил, что на 2021-2022 годы планируется открытие инсультного центра, обучение специалистов, привлечение медперсонала. - В течение последних пяти лет неоднократно поднимался вопрос о подобном совместном проекте, и только с прошлого он смог осуществиться, - сказал Шынгыс Сарсенгалиев. По его словам общая стоимость проекта на 5 лет составит порядка 10 млн долларов. Исполнителем проекта является компания «Проспект Медикал Каспиан». Как проинформировала ее представитель, медицинский инженер Назым Музапарова, медицинская компания из Атырау предоставляет широкий спектр услуг населению и сотрудничает с такими крупными компаниями западного региона, как: «Тенгизшевронойл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (NCOC), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг». Назым Музапарова сообщила, что в Бурлинскую районную больницу, в рамках проекта поставлено 27 единиц медобрудования и ожидается еще 12. В том числе лапароскопическая стойка и КТ. Сегодня в Бурлинской районной больнице работают анестезиолог-реаниматолог Свилен Динев, хирурги Энтони Морган и Джавед Аслам Шами, врач общей практики, невролог Сергей Агибалов. Врачи международного класса имеют большой опыт работы в разных странах, имеют звания и награды. Так, доктор Морган является членом Королевского хирургического колледжа Австралии, профессором Казахстанско-Российского медицинского университета, специализируется по сосудистой и эндоваскулярной хирургии и рекоструктивной пластической хирургии, хирургии травм груди и живота. Доктор Джавед Аслам Шами является степендиатом Королевских колледжей хирургов в Ирландии и Великобритании, является консультантом колоректальной и общей хирургии, экспертом по анопроктологии и патологии толстой кишки, тазового дна и экспертом по комплексному восстановлению грыж и брюшной стенки. Иностранные специалисты проводят тренинги и лекции для врачей БРБ, проводят с ними совместные операции. Например, доктор Шами провел в Аксае уникальную операцию по удалению толстой кишки. За его плечами, получившего высшее медобразование в Оксфорде, опыт работы хирургом-консультантом в Англии и Уэльсе, что является высшей степенью практики в странах Европы. Работал доктор Джавед в Пакистане, странах Африки, где помогал местным врачам. - В Великобритании проблем с медициной нет. А мне всегда хотелось помогать тем странам, где население нуждается во врачах. И хотя большую часть своей жизни я провожу в поездках, семья относится к этому с пониманием, - говорит доктор. Он поделился своими впечатлениями о казахстанской медицине и врачах Бурлинской районной больницы. - Система здравоохранения Казахстана имеет хорошую почву, есть медицинские университеты. Я работал во многих странах, но не могу сказать, что там прогресс в медицине. А в Казахстане это есть. Может быть, только не хватает международного уровня. Особенно это испытывает провинция, где нет возможности участвовать в международных тренингах и семинарах, обмениваться опытом. Я заметил, что аксайские врачи хотят обучаться и охотно посещают лекции и тренинги, которые мы проводим для них, консультируются, просят помочь при операции. И это хорошо. Значит, результат от нашей работы есть, - считает доктор Джавед.
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
Аксай врачи
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врачи Аксай операции

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