Врачи рассказали о состоянии мужчины, совершившего самоподжог в Атырау

65% тела обгорело у 32-летнего жителя пригорода Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта misanek.ru В настоящее время молодой человек лежит в хирургическом отделении Областной больницы. Пациент пришел в сознание, его состояние оценивается как тяжелое. -У него обгорела голова, уши, плечи, лицо, обе руки, тело с двух сторон. Врачи делают все возможное, чтобы мужчина пошел на поправку, - рассказал главный врач Областной больницы Саин ШОМИРОВ. Напомним, что 5 дней назад мужчина облил себя горючим и совершил самоподжог в пригородном поселке Геолог. На этот отч