Заместитель начальника Управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков рассказал о состоянии пострадавших в аварии с поездом на станции Шамалган, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. По словам Умирзака Ниязбекова, на место ДТП выезжали 11 бригад скорой помощи и одна бригада КЧС МВД РК. Пострадавших доставили в Карасайскую центральную районную больницу. – Доставлены две девочки трех и пяти лет и их мать 1986 года рождения. Дети в крайне тяжелом состоянии. Сейчас старшей девочке проведена операция, в связи с тем что была очень тяжелая черепно-мозговая травма с разрывом оболочки головного мозга, гематомы с переломом лобной кости с переходом в теменную область. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, - рассказал он. По его словам, у второй девочки также тяжелейшая травма. Задет ствол головного мозга. Она также находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У мамы перелом правого плеча, перелом четырех ребер, ключицы и лопатки. Дети введены в медикаментозный сон (искусственную кому). – Всем троим была сделана КТ головного мозга. У мамы мы исключили гематому. Сейчас до стабилизации и вывода из травматического шока мы проводим консервативное лечение в условиях реанимации, - добавил Ниязбеков. Замначальника управления здравоохранения добавил, что ситуация находится на личном контроле акима Алматинской области Амандыка Баталова. Напомним, авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир - Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще трое человек пострадали. По факту ЧП проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.