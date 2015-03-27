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Шоу-бизнес

Второй пилот A320 страдал от эмоционального выгорания

Соседи летчика, сознательно обрушившего борт Germanwings на скалы, рассказали о его психологических проблемах сообщает lifenews.ru. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine опубликовало заметку с сообщениями соседей Андреаса Любицы — второго пилота борта Germanwings, в отношении которого открыто дело о преднамеренном убийстве 149 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Альпах лайнера. Как пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на знакомых Андреаса Любицы, молодой человек обычно жил у родителей в Рейнланде, однако имел и отдельную квартиру в Дюссельдорфе. Соседи семьи смогли сообщить газете,
Marat
Второй пилот A320 страдал от эмоционального выгорания
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Соседи летчика, сознательно обрушившего борт Germanwings на скалы, рассказали о его психологических проблемах сообщает lifenews.ru. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine опубликовало заметку с сообщениями соседей Андреаса Любицы — второго пилота борта Germanwings, в отношении которого открыто дело о преднамеренном убийстве 149 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Альпах лайнера. Как пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на знакомых Андреаса Любицы, молодой человек обычно жил у родителей в Рейнланде, однако имел и отдельную квартиру в Дюссельдорфе. Соседи семьи смогли сообщить газете, что часто было заметно, что Андреас Любица страдает депрессией или эмоциональным выгоранием. — Определенно, у него было эмоциональное выгорание, депрессия, — рассказала изданию мать одной из однокурсниц Андреаса Любицы. С дочерью рассказчицы Любица поддерживал дружеские отношения много лет. — Я могу представить себе это только как некое спонтанное решение, это не могло быть спланированной акцией, — полагает знакомая семьи Любицы. При этом все соседи родителей второго пилота заверяют, что для Любицы пилотирование было не просто профессией, а осуществлением детской мечты. Он был участником юношеского летного клуба, а после получения среднего образования начал получать высшее на базе Lufthansa. Его учеба в корпорации длилась более шести лет, причем известно, что Андреас Любица делал в учебе довольно длительный перерыв. Однако смог восстановиться, пройти все необходимые экзамены и получить допуски к полетам. Соседи его родителей отмечают, что в юности Андреас производил впечатление милого и дружелюбного молодого человека, которого часто можно было заметить на пробежке в пригороде. Приятель Любицы по аэроклубу отмечает, что он был веселым, но порой бывал очень тих. Однако никаких достоверных данных о мотивах второго пилота Андреаса Любицы до сих пор нет, констатируют немецкие СМИ. Напомним, сегодня стали известны подробности крушения борта 4U9525 авиакомпании Germanwings во Франции. По словам главы МИД ФРГ, они повергли в шок всю Германию. В частности, представители французской прокуратуры заявили, что второй пилот воздушного судна совершил как минимум два сознательных действия, которые могли привести к катастрофе. Он не впустил в кабину капитана после того, как тот покинул свое место, передав управление второму пилоту на несколько минут. Кроме того, Андреас Любица сознательно ввел самолет в режим автоматического снижения и не выходил на связь с наземными службами Франции. Речевой самописец до момента аварии фиксировал спокойное и ровное дыхание второго пилота. Как отметил в ходе сегодняшней пресс-конференции глава компании Lufthansa Томас Винкельман, второй пилот имел достаточную квалификацию — более 640 часов пилотирования, обладал всеми лицензиями и на полных основаниях мог взять на себя руководство воздушным судном. Его профпригодность не вызывала сомнений. Кроме того, по данным спецслужб, Любица не состоял ни в каких списках лиц, причастных к терроризму. В отношении второго пилота в настоящее время возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве. Представители компании и прокуратура не считают, что Любицу можно назвать самоубийцей, поскольку в данном случае речь идет о гибели не одного, а 150 человек. В настоящее время в квартире Андреаса Любицы в Дюссельдорфе проходят обыски, а дом его родителей в Монтабауре в земле Рейнланд-Пфальц оцеплен полицией. Напомним, авиакатастрофа Airbus A320 немецкого лоукостера Germanwings произошла в минувший вторник, когда борт выполнял рейс по маршруту Барселона — Дюссельдорф.

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