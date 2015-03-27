Второй пилот A320 страдал от эмоционального выгорания

Соседи летчика, сознательно обрушившего борт Germanwings на скалы, рассказали о его психологических проблемах сообщает lifenews.ru. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine опубликовало заметку с сообщениями соседей Андреаса Любицы — второго пилота борта Germanwings, в отношении которого открыто дело о преднамеренном убийстве 149 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Альпах лайнера. Как пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на знакомых Андреаса Любицы, молодой человек обычно жил у родителей в Рейнланде, однако имел и отдельную квартиру в Дюссельдорфе. Соседи семьи смогли сообщить газете,