В выходные люди не могли выехать из Уральска и в пригородные села и город Аксай. "Газели" и минивэны из-за нехватки ГСМ стали ездить через раз. Многие таксисты, пользуясь случаем, подняли цены на перевозку пассажиров. Между тем, официальные лица уверяют, что ситуация с бензином стабильная. И одной из причин нехватки бензина является увеличение цены на топливо, поставляемое с Российской Федерации. Так, цена закупа бензина в России составляет 125 тенге, а продажи в Казахстане - 115 тенге. Тем не менее, другие АЗС, которые торгуют бензином казахстанских НПЗ, увеличивают объем бензина марки АИ-92 в нашу область. - На сегодняшний день в области имеется около 55 тонн бензина марки АИ-92. На заправках, таких как "Алим", "Жан Ойл", "Гелиос" и "Казмунайгаз", он в свободной продаже, без ограничений, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО. - Есть ряд заправок, которые реализуют бензин этой марки по талонам. Но это в силу того, что они взяли большие объемы по госзакупкам в части обеспечения бюджетных организаций. Поэтому сейчас по бензину ситуация в области достаточно стабильная. При этом в антимонопольной инспекции по ЗКО сообщили, что на сегодняшний день в свободной продаже АИ-92 можно купить только в двух сетях АЗС - «Казмунайгаз» и «Алим». Но прошлой неделе их было четыре.