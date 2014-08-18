Уральские полицейские с помощью "Автоурагана" и совместно с судоисполнителями выявляют водителей, которые уклоняются от уплаты налогов по решению суда. - "Автоураган" на сегодняшний день работает в областном центре по выявлению водителей, которые, нарушив ПДД, уклоняются от оплаты штрафов. Сегодня как раз задержан такой водитель, его автомобиль сейчас находится на штрафной стоянке, но сейчас он управляет другим автомобилем, - говорит инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. - Николай НОВИКОВ ранее привлекался к административной ответственности за незаконное распространение религиозных буклетов. Данный штраф был выписан 20 мая текущего года, однако мужчина не выплачивал штраф. Сумма штрафа составляет 86 150 тенге. Сейчас в отношении НОВИКОВА возбудили административное производство по статье 524 КоАП РК «Уклонение от исполнения судебного акта» и суд наложил на него арест сроком на пять суток, - говорит судебный исполнитель Еркебулан АНДАКУЛОВ. К слову, водители информированы о том, где проводится рейд. На данный момент решается вопрос о проведении рейда на стационарных постах. Фото: Медета МЕДРЕСОВА