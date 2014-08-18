pozhar3Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на службу пожаротушения г.Уральск. В минувшее воскресение, 17 августа, в послеобеденное время на телефон 101 потупило сообщение о возгорании сухой травы в районе Второго дачного поселка. К месту вызова были направлены дежурные караулы первой специализированной пожарной части. Открытая местность, высокая температура, труднодоступность очага возгорания, сильный ветер, который перекидывал искры пламени на разные расстояния, привели к тому, что огонь очень быстро набрал силу и распространился на большие площади. Сила ветра была настолько высока, что огонь перекидывался с одного берега на противоположенный берег реки Урал. На борьбу со стихией были направлены дополнительные силы и средства, дежурные смены пожарных частей и специализированного отряда, также был поднят по тревоге личный состав, свободный от несения службы. - Огнем были охвачены сухая трава, частично деревья на территории нескольких садовых товариществ, были повреждены деревянные опоры линий электропередач, трансформаторная подстанция, а также садовые домики, - поясняет старший инженер ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА. - Сильное задымление, частота и интенсивность порывов ветра создали угрозу жизни и здоровью населения и всех, кто принимал участие в тушении огня. Силами сотрудников департамента по ЧС, пожарных, ДВД ЗКО была организована работа по эвакуации людей и техники. Всего было эвакуировано 30 человек. По словам пожарных, плохая видимость, порывы горячего воздуха, отсутствие проездных путей и тропинок к очагам возгораний, мелкие кустарники, высокая сухая трава создавали множество препятствий пожарным. - На тушение были привлечены пожарный поезд железнодорожной станции «Орал», а также вертолет МИ-8, - продолжает Айымжан ЛУКПАНОВА. - Всего в борьбе с огнем принимали участие 13 единиц техники ГУ «Служба пожаротушения и АСР» ДЧС ЗКО, 134 человека личного состава. На данный момент дознаватели выясняют ущерб, причины возникновения огня, виновных лиц, количество пострадавших дачных домиков и строений устанавливаются. За два дня, 16-17 августа, пожарные подразделения области совершили 22 выезда на тушение загораний сухой травы. pozhar4 pozhar2 pozhar1   Фото: Медета МЕДРЕСОВА