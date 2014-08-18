Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru На крупных автозаправочных станциях Актобе сегодня, 18 августа, бензин самой ходовой марки АИ-92 стали отпускать только по талонам, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По информации актюбинских автомобилистов, АИ-92 невозможно было приобрести за наличные на автозаправках «Sinooil», «Ариран», «КазМунайГаз» и «Лидер». Между тем, на АЗС «РостаНефть» подобного ограничения нет. АИ-92 здесь в свободной продаже. Ситуацию прокомментировала руководитель отдела торговли управления предпринимательства Актюбинской области Бахытбек МУХАМБЕТОВА. По её словам, причины дефицита горючего в Актобе такие же, как и в других городах Казахстана, которые в последние дни затронула эта проблема. - Если бы ГСМ было, его бы никто не сдерживал, - пояснила Бахытбек Абылхакимовна. По её словам, в августе текущего года оптовой реализацией нефтепродуктов в Актюбинской области должны заниматься 12 ресурсодержателей, утвержденные министерством нефти и газа. Из них лишь 3 на сегодняшний день заключили контракты на поставку, но и они не выполняют обязательств, рассказала Бахытбек МУХАМБЕТОВА. Добавим, что в июле управление предпринимательства Актюбинской области запросило 2939 тонн бензина марки АИ-92. Из заявленного объема реально было поставлено лишь 800 тонн. Такая же ситуация сложилась в июле с дизельным топливом: было заявлено 8120 тонн, поставлено меньше половины. Отметим, сегодня лимит на продажу бензина марки АИ-92 установили и в Петропавловске. Проблемы с нехваткой АИ-92 также испытывают в Уральске, Кокшетау и Алматы.