Об этом сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет". По сообщению синоптиков, самая высокая температура 40 градусов на территории нашей области была зарегистрирована 16 августа. Таким же жарким был август 2012 года, тогда максимальная температура была +41С. - Жаркий воздух пришел к нам из Средней Азии, - рассказала инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" Альбина КУЗНЕЦОВА. - Ветер юго-восточный 9-14 м/с. В ближайшие дни погода сохранится без осадков. Температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днем 37-42 градусов. 21 августа прогнозируется кратковременный дождь с грозой и понижение температуры воздуха днем до 30-35 градусов тепла. Между тем, на территории области сохраняется высокая пожарная опасность. За нынешнее лето только в Зеленовском районе сгорели более 10 тысяч га сельхозугодий.