Иллюстративное фото с сайта krestianin.ruПо сообщению синоптиков, самая высокая температура 40 градусов на территории нашей области была зарегистрирована 16 августа. Таким же жарким был август 2012 года, тогда максимальная температура была +41С. - Жаркий воздух пришел к нам из Средней Азии, - рассказала. - Ветер юго-восточный 9-14 м/с. В ближайшие дни погода сохранится без осадков. Температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днем 37-42 градусов. 21 августа прогнозируется кратковременный дождь с грозой и понижение температуры воздуха днем до 30-35 градусов тепла. Между тем, на территории области сохраняется высокая пожарная опасность. За нынешнее лето только в Зеленовском районе сгорели более 10 тысяч га сельхозугодий.