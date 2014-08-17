В Уральске Кубок РК по рукопашному бою состоялся впервые. От Западно-Казахстанской области участвовали 10 бойцов, среди которых Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ, сотрудник ДВД ЗКО. Республиканское первенство является отборочным этапом на чемпионаты Азии и мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ruko3 - Всего в соревновании участвуют 127 бойцов из десяти областей Казахстана, среди них 10 женщин. Кроме этого, на чемпионате участвуют пять силовых структур: МВД, КНБ, пограничная служба, национальная гвардия и служба охраны президента, - рассказал вице-президент федерации рукопашного боя РК, главный судья соревнований Даулет ТЕМИРХАНОВ. По словам Даулета ТЕМИРХАНОВА, тактика рукопашного боя включает в себя элементы бокса, борьбы, кикбоксинга, что отлично показали участники чемпионата. - Рукопашным боем я занимаюсь уже второй год. Мне давно нравились бои, и я решила заняться этим видом спорта. Я уже участвовала на чемпионате Казахстана и на чемпионате в Москве. К тому же я серебряный призер чемпионата мира. К сожалению, на этот чемпионат не приехали девушки, с которыми мы встречались ранее в других соревнованиях, - говорит участница чемпионата Анжелика МУХАМЕДЬЯНОВА. Что касается боя, участники говорят, что не всегда можно предугадать удар соперника. Первую минуту боя они называют разведкой, когда уже можно понять тактику и манеру движения оппонента. К слову, один раунд длится пять минут и, если некоторые парни подолгу прыгали на месте, то девушки вступали в бой решительно и сразу. Кубок Казахстана является отборочным турниром на Кубок мира, который состоится в этом году в Перу, а также на чемпионат Азии, который будет проходить в Монголии. ruko2   ruko