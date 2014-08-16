- Мы выехали из Рима 18 июля, - рассказал один из путешествующих Марио ФОРНЭЙЛО (MarioFORNAIOLO). – В поход мы отправились вместе с женой Сильвией. Решили побывать в нескольких странах, увидеть мир. Также итальянский путешественник представил еще одну свою соотечественницу Клаудию. Стоит отметить, что, несмотря на жару и усталость, итальянцы не задержались надолго. Корреспонденту "МГ" удалось лишь перекинуться с ними буквально парой фраз и пожелать им удачного пути. Как объяснил Марио, в автопутешествие из Рима выехало 13 автомашин, в которых в принципе есть все, что необходимо человеку для хорошего отдыха. За столь короткий срок итальянцы решили успеть побывать 8 странах: Австрии, Чехии, Польше, Литве, России, Казахстане и Узбекистане. Назад в Рим автопутешественники планируют вернуться в конце августа. Стоить отметить, что большинство туристов из Италии пожилого возраста.