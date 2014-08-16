С этой же проблемой столкнулись и корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Объехав точки, мы воочию убедились, что бензин заветной марки просто не отпускается, а если где-то и есть, то только по талонам. - С утра объехал все заправки, был и на автозаправках "Алим", "Жана ойл", "Гелиос", и все безрезультатно, - говорит водитель Медет. – Смог заправиться только уже на автозаправке почти возле поселка Чапаево, но и там мне отпустили только 10 литров по цене 120 тенге. Как долго будет продолжаться это безобразие? Причину такого внезапного исчезновения бензина именно наиболее популярной марки АИ-92 не смог объяснить ни один частный поставщик ГСМ. Разъяснения смог внести толькоВ связи с тем, что бензин марки АИ-92 перестали отпускать на АЗС других поставщиков, на наши АЗС увеличилась нагрузка в 2-2,5 раза, - говорит Самат Маратович. – В связи с этим появляются задержки с подвозом ГСМ. Запланированный на август объем мы уже реализовали. С дизельным топливом у нас проблем нет, и весь автотранспорт, который обслуживается у нас, продолжает работать без простоев. Думаю, что такой ажиотаж вокруг бензина АИ-92 продлится примерно неделю, надеемся, что ситуация должна стабилизироваться.