В бассейне реки Урал расположены 87 населенных пунктов, где, согласно статистике, проживают 75% населения области. На уборку прибрежной территории Урала в областном центре вышли более 500 человек из 20 предприятий города. - В рамках акции «Чистые берега» по области будут очищены прибрежные зоны реки Урал от мусора и твердо-бытовых отходов, - говорит. – Активное участие принимают все районы области и жители Уральска. Такая масштабная акция проводится впервые, в ней принимают участие жители не только нашей области, но также Оренбургской и Атырауской областей. Урал имеет межгосударственное значение, и для улучшения экологического состояния реки было решено провести такую акцию. Это хороший пример будущему поколению, как нужно относиться к природным ресурсам родного края. Также жителями районов области будут очищены берега рек Большой и Малой Узени, Деркул, Чаган, Утва, Илек, озер Шалкар, Едильсор, Айдын, Кымбатты и каналов, расположенных на территории района. Всего экологическую акцию поддержали более 20 тысяч человек.