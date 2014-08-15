Останки золотой женщины были найдены в Теректинском районе Западно-Казахстанской области в 2012 году, а комплекс захоронения было названо "Таксай-1". Название кургана - археологическая привязка к месту, так как рядом находится станция Таксай, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на директора ЗК центра истории и археологии Мурата СДЫКОВА. Таксай 1. Курган 6. Погребение женщины Древнее захоронение относят к сарматскому периоду. В кургане высотой более одного метра было найдено 80 золотых украшений. Уникальной вещью считается гребень, которому нет аналогов. На гребне изображена батальная сцена того периода между сарматами и персами. - Культура погребения Золотой женщины скорее относится к зороастризму. К сожалению, возраст женщины установить пока сложно, из-за плохой сохранности костей. Кроме этого, с ней  были захоронены две стражницы. По результатам лабораторных исследований было установлено, что захоронение относится к 4-5 веку до н.э.,- говорит Мурат СДЫКОВ, директор Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии. В захоронении были найдены конские узды, бытовые предметы, а также украшения и вещи, которые, согласно поверьям, были необходимы в загробной жизни. Реконструкцией костюма Золотой женщины занялся известный реставратор Крым АЛТЫНБЕКОВ. На верхнюю часть были нашиты золотые бляшки четырех видов: разной геометрической формы с изображением грифо-баранов, баранов, грифонов и свастиковидные бляшки. Также ученые называют их солярными, подразумевая, что кочевники того времени, согласно "Авесте", молились солнцу. Также на рукавах платья были нашиты подвески из волчьих клыков в золотой оправе. - Богатство захоронения говорят о статусе погребенной женщины. Это показывает, что уже тогда существовала стратификация общества, и богатых людей в обществе было мало. Рядом с Таксаем находится еще 2 кургана, которые мы будем раскапывать в следующем году. Примечательно, что этот курган был не тронут и никем не разграблен, - говорит Мурат СДЫКОВ. По изучению кургана Золотой женщины археологи сотрудничали с учеными из Германии, России и Японии. Саму «Золотую женщину» сегодня журналистам не показали – она будет презентована в сентябре. На данный момент в ЗКО находится 1966 археологических объектов, причем один объект может включать в себя от одного до пятидесяти курганов. Реконструкция костюма. Автор: Крым Алтынбеков Головной убор женщины. Реконструкция Крыма Алтынбекова Навершие головного убора женщины Бляшки подовальной формы с изображением композиции из двух противопоставленных голов грифо-баранов Таксайский гребень Гребень. Лицевая сторона. Реконструкция Крыма Алтынбекова Височные подвески Бронзовый котел Фото археологических находок с сайта arhcentr.kz