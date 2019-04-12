Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Высокотехнологичные окна от самарского завода предлагает ИП «Тұлпар Пласт»

В Уральске открылось официальное представительство завода-производителя пластиковых окон «ROMAX», отличающихся высоким качеством и долговечностью. Самарский завод оконных конструкций «ROMAX» на сегодняшний день является эталоном уровня автоматизации производства в России. Это отмечают как российские специалисты, так и ведущие зарубежные поставщики комплектующих материалов к пластиковым изделиям. Производственные мощности завода «ROMAX» укомплектованы самыми современными германскими и австрийскими автоматизированными линиями, которые сводят до минимума влияние человеческого фактора при производ
gorod
Высокотехнологичные окна от самарского завода предлагает ИП «Тұлпар Пласт»
В Уральске открылось официальное представительство завода-производителя пластиковых окон «ROMAX», отличающихся высоким качеством и долговечностью.
Самарский завод оконных конструкций «ROMAX» на сегодняшний день является эталоном уровня автоматизации производства в России. Это отмечают как российские специалисты, так и ведущие зарубежные поставщики комплектующих материалов к пластиковым изделиям.
Производственные мощности завода «ROMAX» укомплектованы самыми современными германскими и австрийскими автоматизированными линиями, которые сводят до минимума влияние человеческого фактора при производстве оконных конструкций.
Работники завода регулярно повышают свою квалификацию, поскольку имеют дело с новинками оконной индустрии и сложнейшими технологическими процессами. Технология, применяемая при производстве продукции, полностью соответствует европейским стандартам, что позволяет изготавливать ПВХ-конструкции безупречного качества с расширенными функциональными возможностями.
ИП «Тұлпар Пласт» как эксклюзивный дилер завода «ROMAX» в Уральске принимает заказы на изготовление оконных конструкций премиум-класса с ПВХ-профилем от мирового бренда KBE, отличающиеся экологичностью, эстетичностью, энергоэффективностью и долгим сроком эксплуатации. - Изготовленные по заказам наших клиентов оконные изделия и любые другие конструкции на самарском заводе «ROMAX» соответствуют всем стандартам ГОСТа. Срок изготовления - до 10 дней. Срок гарантии до 10 лет. Замер, демонтаж старых окон, сборку и монтаж новых конструкций вам проведут квалифицированные специалисты нашей компании с 10-летним опытом, - рассказал руководитель ИП «Тұлпар Пласт» Чингиз Еспагамбетов.
Вы можете заказать пластиковые окна любой конфигурации: арки, треугольники, трапеции, изделия ограниченных размеров и сложных форм. Также завод изготавливает ламинированные пластиковые окна и другие конструкции в 33 (!) цветовых решениях.
Изделия выполняются со стеклопакетами высокого качества: энергосберегающие, с аргоном, мультифункциональные, тонированные, бронированные класса А1, А2, А3. Кроме этого, компания «Тұлпар Пласт» занимается остеклением балконов и лоджий (прямых, угловых, эркерных) и панорамным остеклением от пола до потолка (любой этаж).
Также предприятие принимает заказы на изготовление пластиковых дверей (балконных, межкомнатных, входных групп), витражей, офисных перегородок, тамбуров, зимних садов и многого другого. Особым интересом стали пользоваться штульповые пластиковые окна и двери с удобной функцией открывания-закрывания и функцией безопасности. Помимо этого пользуются популярностью на сегодняшний день окна с функцией «детской безопасности» и раздвижные системы HS-PORTAL, FS-PORTAL, Roto Patio.
Окна от «ROMAX» - это высокое качество, эксклюзивность, надежность, безопасность и долговечность! Мы находимся: г. Уральск, ул. У. Громовой, 27/1 (ТД «Идея»). Тел.: 8 (7112) 211-776, 8 707 821 17 76, WhatsApp:8 708 434 36 86. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров