По данным РГП «Казгидромет», девятого сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Однако в области сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Днём будет +27..+29 градуса, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актобе ожидается солнечная погода без осадков. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.