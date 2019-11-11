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Социум

За чистотой в Уральске следят специальные мониторинговые группы

20 мониторинговых групп были созданы по поручению акима области в конце сентября этого года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 11 ноября, мониторинговая группа во главе с заместителем акима города Мирасом Мулкаем прошлась по улице Г.Курмангалиева вдоль частных жилых домов. Их цель - выявить нарушения правил благоустройства. Надо сказать, что встречаются они довольно часто. Представители городского акимата, отдела ЖКХ и местной полицейской службы стучались в двери каждого дома, возле которого имелся мусор или нескошенная трава. - Замечания должны устраняться сразу, они не тре
gorod
За чистотой в Уральске следят специальные мониторинговые группы
20 мониторинговых групп были созданы по поручению акима области в конце сентября этого года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 11 ноября, мониторинговая группа во главе с заместителем акима города Мирасом Мулкаем прошлась по улице Г.Курмангалиева вдоль частных жилых домов. Их цель - выявить нарушения правил благоустройства. Надо сказать, что встречаются они довольно часто. Представители городского акимата, отдела ЖКХ и местной полицейской службы стучались в двери каждого дома, возле которого имелся мусор или нескошенная трава. - Замечания должны устраняться сразу, они не требуют каких-то вложений. Траву и мусор можно убрать самостоятельно. Наша мониторинговая группа выезжает еженедельно, мы будет продолжать эту работу и просим жителей отнестись с пониманием. Если есть замечания, их нужно устранять, - говорит заместитель акима г. Уральск Мирас Мулкай. Людям дают три дня, чтобы устранить все нарушения, если при повторной проверке все останется на своих местах, придется заплатить штраф. К сведению всех граждан, даже куча ПГС возле ворот считается нарушением. Доставляют проблем также брошенные автомобили. Всего за время рейда их было обнаружено в количестве 12 единиц. Одину из таких машин, по внешним признакам после ДТП, эвакуировали с улицы Восточная и доставили на спецстоянку. - Когда мы находим такие бесхозные автомобили, мы обязательно уведомляем владельцев. Автотранспорт проверяем полностью, есть ли штрафы или другие правонарушения, после выдаем владельцам. Если хозяева не найдутся, то судьбу машины решает специальная административная группа, - сказал командир взвода батальона ДПП УП г. Уральск Нуржан Гумиров. Обо всех нарушениях представители мониторинговых групп сообщают руководству города и области.
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мониторинг

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