За чистотой в Уральске следят специальные мониторинговые группы

20 мониторинговых групп были созданы по поручению акима области в конце сентября этого года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 11 ноября, мониторинговая группа во главе с заместителем акима города Мирасом Мулкаем прошлась по улице Г.Курмангалиева вдоль частных жилых домов. Их цель - выявить нарушения правил благоустройства. Надо сказать, что встречаются они довольно часто. Представители городского акимата, отдела ЖКХ и местной полицейской службы стучались в двери каждого дома, возле которого имелся мусор или нескошенная трава. - Замечания должны устраняться сразу, они не тре