За кражу мобильника полицейские ЗКО задержали пенсионерку

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Бабушка похитила сотовый телефон, находясь в супермаркете, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по подозрению в хищении сотовых телефонов уличены три женщины. - 3 мая текущего года в автобусе маршрута №33 была совершена карманная кража, у мужчины был украден сотовый телефон. 1 июня текущего года в магазине «Лидер» по улице Жангир хана у 27-летней женщины был украден сотовый телефон, в тот же день преподаватель медколледжа также обратилась в полицию с заявлением о том, что в супермаркете «Лидер» у нее украли