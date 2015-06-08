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Социум

За кражу мобильника полицейские ЗКО задержали пенсионерку

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Бабушка похитила сотовый телефон, находясь в супермаркете, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по подозрению в хищении сотовых телефонов уличены три женщины. - 3 мая текущего года в автобусе маршрута №33 была совершена карманная кража, у мужчины был украден сотовый телефон. 1 июня текущего года в магазине «Лидер» по улице Жангир хана у 27-летней женщины был украден сотовый телефон, в тот же день преподаватель медколледжа также обратилась в полицию с заявлением о том, что в супермаркете «Лидер» у нее украли
Анэль Кайнеденова
За кражу мобильника полицейские ЗКО задержали пенсионерку
Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org
Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org
 Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Бабушка похитила сотовый телефон, находясь в супермаркете, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по подозрению в хищении сотовых телефонов уличены три женщины. - 3 мая текущего года в автобусе маршрута №33 была совершена карманная кража, у мужчины был украден сотовый телефон. 1 июня текущего года в магазине «Лидер» по улице Жангир хана у 27-летней женщины был украден сотовый телефон, в тот же день преподаватель медколледжа также обратилась в полицию с заявлением о том, что в супермаркете «Лидер» у нее украли сотовый телефон. У потерпевших были украдены телефоны марки «Самсунг Галакси», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Принятыми мерами оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что карманную кражу телефона совершила 18-летняя девушка. Ее же ровесница украла телефон у женщины, работающей в медколледже, а в супермаркете «Лидер» кражу телефона совершила 67-летняя пенсионерка. Как стало известно, украденные телефоны полицейским удалось изъять.
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