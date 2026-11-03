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Происшествия Социум

За один день водители в ЗКО совершили 301 нарушение ПДД

Семь человек задержали за управление авто в нетрезвом виде.
Жулдызхан Хасангалиева
За один день водители в ЗКО совершили 301 нарушение ПДД
Фото из архива "МГ"

С 2 по 4 ноября в Западно-Казахстанской области проходит ОПМ "Безопасная дорога". Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, только за первый день рейда сотрудники выявили 301 административное правонарушение.

Среди зафиксированных нарушений:

  • 7 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
  • 9 случаев вождения без водительских прав;
  • 2 факта повторного управления авто водителями, ранее лишёнными прав.

Также полицейские выявили 33 нарушения правил перевозки пассажиров и грузов, использования ремней безопасности и мотошлемов. Ещё в 24 случаях водители пользовались мобильными телефонами или радиостанциями во время движения.

Водителей призывают соблюдать правила, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не отвлекаться во время поездки.

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