Главное судебное разбирательство назначено на 11 октября, передаёт портал «Мой ГОРОД». За сепаратизм и разжигание межнациональной розни судят жителя Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 сентября в Уральский городской суд поступило дело в отношении 35-летнего уроженца посёлка Федоровка Максима Яковченко. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса - это сепаратизм и разжигание межнациональной розни.
– Яковченко обвиняется в том, что осознавая общественно опасный характер своих преступных действий, испытывая ненависть к лицам азиатской национальности из-за конфликтов со своими одноклассниками азиатской национальности в юношеском возрасте во время учёбы в СОШ №12 Уральска, совершил экстремистские умышленные тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, а также против основ конституционного строя и безопасности государства, - сообщили в городском суде.
Дело будет рассматривать судья Найля Джунусова. Главное судебное разбирательство назначено на 11 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.