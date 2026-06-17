Суд Шымкента наказал женщину за публикацию ролика с обвинениями, в отношении которых у неё не нашлось доказательств.

В Шымкенте местную жительницу привлекли к административной ответственности за публикацию в социальной сети TikTok. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям назначил ей крупный денежный штраф за распространение клеветы.

Как сообщили в пресс-службе судов Шымкента, женщина разместила на своей странице видеоролик, в котором публично обвинила потерпевшего в обмане. Суд квалифицировал использованные в видео заявления и оскорбления как порочащие честь и достоинство гражданина. Дело рассматривалось по части 2 статьи 73-3 КоАП РК (Клевета, совершённая публично с использованием сетей телекоммуникаций).

В ходе заседаний женщина полностью признала свою вину. Она подтвердила, что не имеет каких-либо доказательств, способных подтвердить озвученные ею в TikTok обвинения. Помимо показаний сторон, её вина была доказана видеозаписью и официальным заключением экспертов Института судебной экспертизы по городу Шымкент.

При определении размера наказания суд учёл в качестве смягчающих факторов признание вины, раскаяние женщины, а также наличие у неё несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В итоге суд признал горожанку виновной и наложил на неё административное взыскание в виде штрафа в размере 778 500 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.