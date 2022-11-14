Задержание скотокрадов сняли на видео в ЗКО. Они перевозили мясо

Группу скотокрадов задержали на трассе Самара - Шымкент 11 ноября. Стоп кадр с видеоролика Сотрудники полиции ЗКО задержали четверых мужчин. Они промышляли кражами на территории области. В момент задержания в салоне авто обнаружили тушу краденной лошади. Подозреваемых задержали вблизи посёлка Подстепное Теректинского района. - Задержанные 1980, 1985, 1985 и 1988 годов рождения находились в оперативной разработке с июля этого года за совершение тяжких преступлений. В день задержания они похитили одну лошадь с вольного выпаса возле посёлка Узынколь. При задержании туша краденной лошади находилас