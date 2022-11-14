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Задержание скотокрадов сняли на видео в ЗКО. Они перевозили мясо
Группу скотокрадов задержали на трассе Самара - Шымкент 11 ноября. Стоп кадр с видеоролика Сотрудники полиции ЗКО задержали четверых мужчин. Они промышляли кражами на территории области. В момент задержания в салоне авто обнаружили тушу краденной лошади. Подозреваемых задержали вблизи посёлка Подстепное Теректинского района. - Задержанные 1980, 1985, 1985 и 1988 годов рождения находились в оперативной разработке с июля этого года за совершение тяжких преступлений. В день задержания они похитили одну лошадь с вольного выпаса возле посёлка Узынколь. При задержании туша краденной лошади находилас
Группу скотокрадов задержали на трассе Самара - Шымкент 11 ноября.
Стоп кадр с видеоролика
Сотрудники полиции ЗКО задержали четверых мужчин. Они промышляли кражами на территории области. В момент задержания в салоне авто обнаружили тушу краденной лошади.
Подозреваемых задержали вблизи посёлка Подстепное Теректинского района.
- Задержанные 1980, 1985, 1985 и 1988 годов рождения находились в оперативной разработке с июля этого года за совершение тяжких преступлений. В день задержания они похитили одну лошадь с вольного выпаса возле посёлка Узынколь. При задержании туша краденной лошади находилась в авто. Один из задержанных дал признательные показания в совершении разбойного нападения на офис одной из компании Уральска и более десяти эпизодов скотокрадства, совершенных в 2021 - 2022 годах на территории Акжаикского, Казталовского и Теректинского районов, - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Нургожин.
Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство».
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Видео предоставлено ДП ЗКО