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Социум

Закон о статусе педагогов примут до конца 2019 года

В средней общеобразовательной школе №47 вице-министр МОН РК Шолпан Каринова и заместитель премьер министра Бердыбек Сапарбаев провели встречу с педагогической общественностью области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главными вопросами, которые были обсуждены на встрече стали закон о статусе педагога, повышение заработной платы учителям, трёхсменное образование, модернизация школ и развития образования в целом. Что касается законопроекта о статусе педагога, то он разделен на 4 больших блока. Вице-министр образования Шолпан Каринова остановилась на вопросе качества знаний. По ее слов
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Закон о статусе педагогов примут до конца 2019 года
В средней общеобразовательной школе №47 вице-министр МОН РК Шолпан Каринова и заместитель премьер министра Бердыбек Сапарбаев провели встречу с педагогической общественностью области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главными вопросами, которые были обсуждены на встрече стали закон о статусе педагога, повышение заработной платы учителям, трёхсменное образование, модернизация школ и развития образования в целом. Что касается законопроекта о статусе педагога, то он разделен на 4 больших блока. Вице-министр образования Шолпан Каринова остановилась на вопросе качества знаний. По ее словам, МОН РК сейчас работает на изменением форматов срезов знаний в школах для того, чтобы выявить внешние оценки учебных достижений. В ближайшие четыре года планируется увеличить заработную плату педагогов в два раза. - Будет осуществляться доплата за наставничество, за классное руководство. Финансовая составляющая должна обязательно присутствовать в реализации данного законопроекта. В последующие 4 года заработная плата учителей должна повыситься в два раза, - заявила вице-министр образования Шолпан Каринова. Что касается аварийных школ, то министерством образования предусматривается новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта, согласно которой средства будут выделяться исходя из нормативов на одного учащегося в школе. Не остался без внимания и вопрос профессионально-технического образования. В Казахстане существуют 500 колледжей, которые уже внедрили систему дуального обучения, однако только 19,8% обучающихся охвачены дуальной подготовкой. В шести колледжах при содействии бизнеса были открыты центры компетенции, до 2023 года такие центры появятся во всех профессионально-технических учреждениях. Вице-премьер-министр подчеркнул, что колледжи должны готовить специалистов с учетом спроса рынка труда. Сейчас в реализацию госпрограмм введен индикатор создания рабочих мест, который министерство должно контролировать. Впервые за много лет колледжам будут выделяться деньги на обновление материально-технической базы. Особенно это касается сельских учреждений. -В колледжах, особенно, где готовят водителей, устарела техника и очень давно. Заходишь в кабинет а там стоит двигатель от ГАЗ-53 или запорожцев. Спрашиваю недавно у директора одного из таких учреждений: "А куда пойдет работать студент, если нет давно такой техники?". Именно поэтому будут даны средств на обновление материально-технической базы, - заявил Бердибек Сапарбаев.
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учителя встреча

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