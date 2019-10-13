Закон о статусе педагогов примут до конца 2019 года

В средней общеобразовательной школе №47 вице-министр МОН РК Шолпан Каринова и заместитель премьер министра Бердыбек Сапарбаев провели встречу с педагогической общественностью области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главными вопросами, которые были обсуждены на встрече стали закон о статусе педагога, повышение заработной платы учителям, трёхсменное образование, модернизация школ и развития образования в целом. Что касается законопроекта о статусе педагога, то он разделен на 4 больших блока. Вице-министр образования Шолпан Каринова остановилась на вопросе качества знаний. По ее слов