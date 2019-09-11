Заместитель министра экологии РК Ахметжан Примкулов - В регионах мы выслушиваем предложения по проекту нового экологического кодекса, - сказал вице-министр. - Его концепцию утвердили в сентябре прошлого года, создали рабочую группу, проект сформирован, опубликован на сайте министерства и в соцсетях. Мы провели встречу в Караганде, Атырау, будем в других крупных промышленных центрах, где есть экологические проблемы. Как пояснил Ахметжан Примкулов, в новом кодексе больше внимания уделят крупным предприятиям в плане их влияния на окружающую среду. - Сейчас ОВОС - оценку воздействия на окружающую среду - проходят предприятия 1, 2, 3, 4 категорий, по новому кодексу больше будем уделять внимания предприятиям 1,2 категории, которые дают 80-90% объемов эмиссий. Будет ужесточение экологических штрафов, увеличивается ответственность самих предприятий, которые должны устранять то воздействие, которое они причинили экологии в ходе своей деятельности. Мы переходим на европейский стандарт классификации отходов, на лицензирование предприятий, которые занимаются переработкой и утилизацией отходов. Более строго начнут спрашивать с проектных компаний, - сказал Ахметжан Примкулов. СМИ поинтересовались, когда в Актобе возобновят работы по расширению русел рек. Реализацию скандального проекта, по которому возбудили 7 уголовных дел, приостановили в июне. Республиканскому бюджету проект обошелся в более чем 6 млрд тенге. - В соответствии с рекомендациями общественников и специалистов проект должны внести корректировку, - ответил Ахметжан Примкулов. – По моей информации, акимат сейчас этим занимается. В ближайшее время проведут корректировку проекта. Работы продолжат с учетом экологических требований. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.