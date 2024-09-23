24 сентября ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до +2,+4 градусов, на поверхности почвы до -2 градусов. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области порывы до 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +18 градусов.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем +29 градусов, ночью +19.

24 сентября на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26 градусов, ночью +15.

В Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19 градусов, ночью +7.



