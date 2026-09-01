Запятнанная репутация: с какого момента обнуляются просрочки по кредитам

Как кредитная история влияет на одобрение займов и сколько лет хранятся данные, разъяснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Перед тем как одобрить заем или рассрочку, банки и микрофинансовые организации детально изучает платежеспособность клиента. Главным ориентиром для финансистов служит кредитная история и персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, от которых напрямую зависит решение по заявке.

В Казахстане учет финансовых грехов и заслуг граждан ведут два бюро: Государственное кредитное бюро (ГКБ) и частное Первое кредитное бюро (ПКБ). В их базы ежедневно поступают данные о ваших кредитах, рассрочках, текущих долгах и просрочках не только от банков или МФО, но также от коллекторов, ломбардов, операторов связи и коммунальных служб.

Кто может посмотреть ваше досье?

Кредитная история — это конфиденциальная информация. Посмотреть свой отчет в любой момент может сам гражданин.

Банки, МФО и ломбарды получают доступ к вашему досье только с вашего личного согласия — обычно этот пункт зашит в заявление на выдачу кредита. Без разрешения клиента финансовые структуры заглядывать в историю не имеют права.

Сколько «помнят» ваши просрочки

Данные в кредитном бюро хранятся ровно пять лет. Однако в АРРФР обращают внимание на важнейшую деталь: этот срок отсчитывается не с момента взятия займа, а с даты поступления последней информации о нем.

Если вы допустили просрочку, но затем полностью закрыли долг, и банк передал финальные сведения в бюро — пятилетний отсчет «очищения» финансовой репутации начнется именно с этого дня.