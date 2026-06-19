Жителей западных регионов страны ждут резкие погодные контрасты и высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 20 июня, Западно-Казахстанскую область накроют дожди с грозами, шквалом и градом при порывах ветра до 15-20 м/с. На западе и юге ЗКО сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днём также прогнозируют грозовой дождь и ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °C, а днём - до +28…+30 °C.

В Атырауской области ожидается сильный зной до +35…+38 °C, а на юге - до +40…+41 °C на фоне высокой пожарной опасности. При этом на западе, севере и востоке области пройдут дожди с грозами, градом и порывами ветра до 15-20 м/с. В Атырау днём ожидается небольшой дождь с грозой, высокая пожароопасность и сильная жара: ночью будет +23…+25 °C, а днём - до +36…+38 °C.

В Мангистауской области суббота также станет аномально жаркой - днём в регионе ожидается от +38 до +42 °C, при этом на северо-востоке и в центре возможны дожди с грозами и ветром до 15-18 м/с. В регионе сохранится высокая пожарная опасность. В Актау осадков не предвидится, при этом ночная температура составит +23…+25 °C, а дневная - около +31…+33 °C.

В Актюбинской области на севере и западе региона днём ожидаются грозы с дождём и градом при порывах ветра до 15-18 м/с, тогда как в остальной части области установится сильная жара до +35…+36 °C и высокая пожароопасность на юге. В Актобе погода испортится во второй половине дня, принеся дождь и грозу. Столбики термометров ночью покажут +16…+18 °C, а в дневные часы - до +31…+33 °C.