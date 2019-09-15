Зашағанға жаңа 80 қоқыс контейнері орнатылды
Олардың 30-ы тозығы жеткен қоқыс жəшіктерінің орнына қойылса, қалғаны осындай орындарды толықтыруға жаратылған. Қоқыс контейнерлерін Зашаған кенті əкімдігі сатып алып отыр. "Зашаған кенті аумағында 85 арнайы қоқыс тастау алаңдары бар. Аталған алаңдарда 127 евро жәшік пен 182 жай қоқыс жәшігі орналасқан. Біздер əліміз жеткенше қоқыс төгетін жəшіктерінің ескісін алмастырып жатырмыз",-дейді Зашаған кенті əкімінің орынбасары Бауыржан Мұхамбетжанов. Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктерін орнату жұмыстары жалғасады. Орнатылған жəшіктер кенттегі Гринько көшесі және «СМП» шағынауданында