Завершить строительство железнодорожного вокзала Атырау планируют до конца 2026 года

В Атырау продолжается масштабное обновление железнодорожных вокзалов. Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы модернизации железнодорожной инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания населения. Аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал о ходе реализации проекта по строительству и реконструкции девяти железнодорожных вокзалов, проводимых совместно с АО "Қазақстан темір жолы".

По словам главы региона, ведётся реконструкция на вокзалах Атырау, Маката, Жамансора и Мукура. В населённых пунктах Исатай, Доссор, Аккистау, Сагиз и Курмангазы вместо устаревших зданий возводятся новые объекты. Проект предусматривает модернизацию фасадов, замену инженерных и санитарно-технических сетей, установку современных систем освещения и навигации. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 10,7 миллиарда тенге.

- В настоящее время продолжаются работы по реконструкции четырёх вокзалов. Завершить строительство центрального железнодорожного вокзала города Атырау планируется до конца этого года. Строительно-монтажные работы на станциях Исатай, Жамансор и Мукур будут завершены до сентября этого года. На пяти объектах в Макате, Сагизе, Доссоре, Аккистау и Ганюшкино строительные работы полностью завершены. В настоящее время проводится работа по вводу объектов в эксплуатацию, - сообщил Серик Шапкенов.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. В зданиях оборудуются пандусы, современные санитарно-бытовые помещения, комнаты матери и ребёнка, а также зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется установка подъёмных платформ и дополнительной инфраструктуры для маломобильных граждан.

Всего в Атырауской области насчитывается 16 железнодорожных вокзалов, находящихся на балансе АО "Қазақстан темір жолы". Последний капитальный ремонт большинства объектов проводился в 2004 году, а вокзал в городе Атырау был капитально отремонтирован в 2015 году.