Штат чиновников в области рассчитан на 3 415 мест.

В ЗКО подсчитали всех чиновников. Руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов озвучил статистические данные и рассказал, сколько в регионе пустует кресел в госорганах, каков средний стаж местного служащего и почему кадры стали реже увольняться.

По данным ведомства, сегодня в ЗКО функционирует 381 государственный орган - от областного акимата и маслихатов до сельских аппаратов и территориальных департаментов центральных ведомств.

Штат чиновников в области рассчитан на 3 415 мест. Однако по факту в регионе работают 3 197 человек. Пустуют 218 кресел. Больше всего сотрудников не хватает в местных акиматах - там открыто 126 вакансий. При этом с начала года на административную службу уже приняли 137 новичков.

Гендерный баланс на госслужбе в ЗКО явно на стороне женщин, а это 1 882 человека (59%). Мужчин-чиновников - 1 315 человек (41%).

Средний стаж работы западноказахстанского чиновника составляет 13,2 года. Самыми опытными оказались политические госслужащие - их средний стаж перевалил за 19 лет. В среднем же в одной и той же должности служащие задерживаются на 5 лет.

Подавляющее большинство чиновников области (92%) имеют высшее образование - это 2 939 человек. В рядах местной власти также трудятся 89 человек с зарубежным образованием, 25 выпускников Академии госуправления при Президенте РК и два человека, отучившихся по престижной международной программе "Болашак".

Как отметил руководитель департамента Мурат Байсалов, в регионе зафиксировано резкое снижение текучести кадров по сравнению с прошлым годом. Чиновники стали значительно реже менять работу или уходить с госслужбы.

Так, общая текучесть кадров (включающая переводы и увольнения) в отчетном периоде составила 155 человек. Для сравнения: в первом квартале 2025 года этот показатель был в два раза выше - работу сменили 334 человека (9,6%).

Показатели чистой текучести кадров, то есть окончательного ухода людей с госслужбы, также снизились. Систему покинули всего 23 человека (0,6% от штата), тогда как в прошлом году за аналогичный период уволились 46 человек. Примечательно, что из местных акиматов ушли всего 4 сотрудника против 20 человек в первом квартале 2025 года.