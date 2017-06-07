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Социум

Жаяу жүргіншілердің жол үсті өткелі салынады

Жыл басынан бері жаяу жүргіншілерді өткізбеген жүргізушілердің кінәсінен 20 көлік апаты болған. Рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өткен 800 адам айыппұл төлеген. Жол-көлік оқиғаларын азайту мақсатында Оралда жолүсті өткелдерін орнату көзделіп отыр. Оралда әзірге жол асты өткелдері ғана бар. Көбі оны елемейді де. Бірақ жер асты жолын тұрақты пайдаланатын тұрғындар да бар екен. Тек оның тазалығына наразы. Жарығы болмағандықтан, қауіпсіз де емес. - Алдында жинап қойған еді, жарық шамдарын орнатты. Бірақ біреулер кері бәрін сындырып кетіпті. Бейнебақылау камерасын онату керек шығар. Кеште, түнде
Marat
Жаяу жүргіншілердің жол үсті өткелі салынады
Жыл басынан бері жаяу жүргіншілерді өткізбеген жүргізушілердің кінәсінен 20 көлік апаты болған. Рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өткен 800 адам айыппұл төлеген. Жол-көлік оқиғаларын азайту мақсатында Оралда жолүсті өткелдерін орнату көзделіп отыр.
peshehod
peshehod
Оралда әзірге жол асты өткелдері ғана бар. Көбі оны елемейді де. Бірақ жер асты жолын тұрақты пайдаланатын тұрғындар да бар екен. Тек оның тазалығына наразы. Жарығы болмағандықтан, қауіпсіз де емес. - Алдында жинап қойған еді, жарық шамдарын орнатты. Бірақ біреулер кері бәрін сындырып кетіпті. Бейнебақылау камерасын онату керек шығар. Кеште, түнде өту мүмкін емес. Осы жерде тұрамын. Үнемі осы өткелден өтемін. Бірақ іші лас. Қоқыстан ыбырсып жатады, - дейді қала тұрғыны Тимур РАМАЗАНОВ. - Екінші рет жер асты жолымен өттім. Жолды кесіп өту қауіпті. Ал жаяу жүргіншілер жолағымен өтуге тіптен қорқамын. Екі рет бізді көлік қағып кетуге қалды. Тоқтамайды. Қорқынышты, - ОЛЬГА АЛЕКСЕЕНКО, қала тұрғыны. Сан түрлі пікірге қарамастан, қалалықтардың көбі дұрыс жабдықталған жер асты не жер үсті өткелдері керек деп санайды. Сонда қозғалысы көп аумақтарда жол ережеерін жиі бұзу болмас еді. - Жыл басынан бері жаяу жүргіншілерді өткізбеген жүргізушілердің кінәсінен 20 көлік апаты болды. Жаяу жүргіншілердің кінәсінен 4 жол-көлік оқиғасы болды. Рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өткен 800 адам айыппұл төледі, - ДИНАРА АБДУЛКАЛИКОВА, қалалық ІІБ жергілікті полиция қызметінің аға инспекторы дейді. Көлік көп, қозғалыс қарбалас аумақтарда жер үсті өткелдерін салу мәселесі көптен айтылып келеді. Бұдан бұрын Казииту және орталық базар аумағы, Марина кафесінің бойында осындай нысан орнату сөз болған еді. - Автокөлік көп жүретінжәне жаяу жүргіншілер өткелі көп магистральді жолдар зерделенуде. Сондай жерлер анықталған соң, жобалау-сметалық құжаттама жасауға қаржы бөлінуі үшін бюджетке сұраным жібереміз. Жер үсті жаяу жүргіншілер өткелі төбесі жабық, қоршалған болады. Жарық өткізіледі. Қимыл-қозғалысы шектелген жандарға да қолжетімді етіп жасау жоспарымызда, - БЕКЖАН ТОҒЖАНОВ, қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі басшысының орынбасары хабарлады. Қаражат мәселесі шешілсе, Оралда алғашқы жер үсті өткелдері салынады. Әзірге екі 2 аумақ белгіленген. Бірі Шолохов көшесінде, екіншісі 5 және 7 шағынаудандарда. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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