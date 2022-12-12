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Социум

Женщину насмерть сбили в Уральске

Авария произошла сегодня, 12 декабря, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло недалеко от остановки «Белая казарма». В департаменте полиции ЗКО сообщили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса Volkswagen Sharan. На вид погибшей примерно 55 - 60 лет. Водитель 1985 года рождения. Остальные подробности в ведомстве обещали сообщить чуть позже. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями
Кристина Кобина
Женщину насмерть сбили в Уральске
Авария произошла сегодня, 12 декабря, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Женщину насмерть сбили в Уральске
Женщину насмерть сбили в Уральске
Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло недалеко от остановки «Белая казарма». В департаменте полиции ЗКО сообщили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса Volkswagen Sharan. На вид погибшей примерно 55 - 60 лет. Водитель 1985 года рождения. Остальные подробности в ведомстве обещали сообщить чуть позже. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Женщину насмерть сбили в Уральске
Женщину насмерть сбили в Уральске
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Женщину насмерть сбили в Уральске
Женщину насмерть сбили в Уральске
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП женщина

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