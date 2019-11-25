Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Женщину сбили в Атырау

24-летняя пострадавшая находится в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, сегодня в 8.00 на ул. Сатыбалдиева водитель автомашины марки Кia rio совершил наезд на пешехода. - Пострадавшая женщина 1995 года рождения доставлена в больницу, - сообщили в полиции. - Установлено, что 60-летний водитель был трезв. Сейчас причины ДТП устанавливаются. Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющ
gorod
Женщину сбили в Атырау
24-летняя пострадавшая находится в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, сегодня в 8.00 на ул. Сатыбалдиева водитель автомашины марки Кia rio совершил наезд на пешехода. - Пострадавшая женщина 1995 года рождения доставлена в больницу, - сообщили в полиции. - Установлено, что 60-летний водитель был трезв. Сейчас причины ДТП устанавливаются. Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article