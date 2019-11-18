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Социум

Жилье по «5-20-25»: сколько стоит и кто получит

В правительстве рассказали, каким требованиям должны соответствовать казахстанцы, желающие приобрести жилье по программе "5-20-25", передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что на участие в программе "5-20-25", предполагающей ипотечный заем на 25 лет с 20 процентами первоначального взноса под 5 процентов годовых, могут претендовать военнослужащие, госслужащие и работники бюджетной сферы. Главное условие: они должны уже стоять в очереди акиматов на жилье. - Каждая очередь разделена по категор
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Жилье по «5-20-25»: сколько стоит и кто получит
В правительстве рассказали, каким требованиям должны соответствовать казахстанцы, желающие приобрести жилье по программе "5-20-25", передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что на участие в программе "5-20-25", предполагающей ипотечный заем на 25 лет с 20 процентами первоначального взноса под 5 процентов годовых, могут претендовать военнослужащие, госслужащие и работники бюджетной сферы. Главное условие: они должны уже стоять в очереди акиматов на жилье. - Каждая очередь разделена по категориям: многодетные, дети-сироты, родители детей-инвалидов, госслужащие, бюджетники и прочие. Но по категориям нельзя судить, действительно нуждается или нет. Госслужащие госслужащим рознь. Например, моя зарплата выше зарплаты начинающего специалиста. А по закону мы одинаково имеем право стоять в очереди. Поэтому мы решили разграничить очередников по доходам, - пояснил Ускенбаев. Из всех категорий очередников в программе "5-20-25" смогут участвовать казахстанцы с доходом до 3,1 прожиточного минимума - 92 тысячи тенге в 2019 году - на каждого члена семьи. - Люди, которые имеют доходы выше, должны участвовать либо в "7-20-25", либо в программах банков второго уровня. Несмотря на то что я, например, подхожу под категорию госслужащих, так как моя зарплата выше, я не имею права участвовать в льготных госпрограммах, которые субсидируются государством, я иду на более высокий затратный механизм, - объяснил вице-министр. Руководитель "Жилстройсбербанка Казахстана" Ляззат Ибрагимова добавила, что претендующий на участие в программе "5-20-25" должен открыть счет и сделать взнос в "Жилстройсбербанке". - В течение последних пяти лет вы должны не иметь собственного жилья. (...) Это кредитное жилье, которое строят наши строительные компании в рамках госзаказа акиматов, и у них есть ограничения по цене - 180 тысяч тенге за квадратный метр в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау, а также 140 тысяч тенге за квадратный метр в остальных областных центрах, - сообщила Ибрагимова. Напомним, на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о "лестнице доступности жилья", где главным условием станет уровень доходов казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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