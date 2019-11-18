Жилье по «5-20-25»: сколько стоит и кто получит

В правительстве рассказали, каким требованиям должны соответствовать казахстанцы, желающие приобрести жилье по программе "5-20-25", передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что на участие в программе "5-20-25", предполагающей ипотечный заем на 25 лет с 20 процентами первоначального взноса под 5 процентов годовых, могут претендовать военнослужащие, госслужащие и работники бюджетной сферы. Главное условие: они должны уже стоять в очереди акиматов на жилье. - Каждая очередь разделена по категор