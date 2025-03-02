Жилищный фонд Казахстана вырос на 15 млн кв.м

В городах и селах стало больше жилья, а обеспеченность квадратными метрами на человека продолжает расти.

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году общий жилой фонд составил 434,3 млн кв.м, из которых 287,1 млн кв.м – в городах, а 147,2 млн кв.м – в селах. За год площадь жилья выросла на 15,2 млн кв.м.

На одного жителя в среднем приходится 24,5 кв.м жилья: в городах – 26,9 кв.м, в селах – 20,7 кв.м. Этот показатель вырос на 0,6 кв.м по сравнению с прошлым годом. Всего в стране 2,5 млн жилых домов: 2,2 млн – частные, 306 тыс. – многоквартирные.

Больше всего домов в Туркестанской (340 тыс.) и Алматинской (282 тыс.) областях. Среди городов лидирует Алматы – 171 тыс. домов, среди сельской местности – Туркестанская область (263 тыс.).К водоснабжению подключено 98% жилья, центральное отопление есть у 46%, газ проведен в 85% домов.

Фото с сайта БНС РК