АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце, который выписал фиктивные счета-фактуры на 4 млрд тенге.

Житель Актобе 10 лет назад выписал фиктивные счета-фактуры на четыре миллиарда тенге

Агентство по финансовому мониторингу ищет казахстанца, который выписал фиктивные счета-фактуры на 4 миллиарда тенге более 10 лет назад.

По данным агентства, 38-летний Руслан Омаров из города Алга Актюбинской области подозревается в выписке фиктивных счетов-фактур.

— С 2011-го по 2013 годы, Омаров действуя от имени ТОО Sunkar Logistics в качестве директора, выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 миллиардов тенге. По заключению органов госдоходов, предполагаемая сумма ущерба, нанесённого государству в виде неуплаченных налогов, превышает 1,5 млрд тенге, – говорится в сообщении.

В агентстве просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам: +7 (701) 770-08-65 (по розыску лиц) и +7 (7292) 40-36-59 (дежурная часть).

За информацию о местонахождении разыскиваемого в агентстве пообещали вознаграждение и сохранение анонимности.