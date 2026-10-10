Житель Уральска воспользовался чужой банковской картой в магазине

В Уральске полицейские установили 39-летнего мужчину, который расплатился чужой банковской картой Kaspi Gold.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, седьмого октября в Абайский отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что за несколько дней до этого потеряла карту, после чего с её счёта начались списания денег.

Стражи порядка выяснили, где именно проходила оплата, и изучили записи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине. Это помогло быстро установить личность подозреваемого.

По факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Стражи порядка напоминают: при утере банковской карты нужно сразу же заблокировать её через приложение или кол-центр банка. Если с карты уже списали деньги, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.