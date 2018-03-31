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Социум

Жителей Атырау напугали машины с громкоговорителями ДЧС (видео)

31 марта утром еще не проснувшихся горожан разбудили сотрудники ДЧС, разъясняющие с помощью громкоговорителей правила пожарной безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль, в народе называемый "таблеткой", с громкоговоритялями на крыше перебудил с утра несколько микрорайонов Атырау. Машины заезжали в каждый двор и на полной громкости сотрудники ДЧС объясняли правила профилактики пожаров. Таким образом сотрудники ДЧС решили напомнить горожанам о мерах пожарной безопасности, а также огласили статистику пожаров в Атырауской области. Так, по данным ДЧС, в период с сентября
gorod
Жителей Атырау напугали машины с громкоговорителями ДЧС (видео)
31 марта утром еще не проснувшихся горожан разбудили сотрудники ДЧС, разъясняющие с помощью громкоговорителей правила пожарной безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Автомобиль, в народе называемый "таблеткой", с громкоговоритялями на крыше перебудил с утра несколько микрорайонов Атырау. Машины заезжали в каждый двор и на полной громкости сотрудники ДЧС объясняли правила профилактики пожаров. Таким образом сотрудники ДЧС решили напомнить горожанам о мерах пожарной безопасности, а также огласили статистику пожаров в Атырауской области. Так, по данным ДЧС, в период с сентября 2017 года по март 2018 года на территории области произошел 121 пожар. Половина возгораний зарегистрирована  в сельской местности. XYgLcNY3noY Камилла МАЛИК
безопасность ДЧС

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