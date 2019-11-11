Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жителей Атырау возмутил вид хлеба

Возмущенные жители Атырау выложили в сеть снимок хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Диетический" - так шутливо назвали горожане хлеб, снимок которого выложил в сеть один атыраучанин. Он купил обычную буханку так называемого социального хлеба. При разрезе оказалось, что хлеб внутри почти пустной. Многие пользователи начали выражать недовольство, мол, цены подняли на продукт первой необходимости, а качество - нет. А кто-то в шутку назвал такой пустой хлеб диетическим. В Атырау буханка простого белого хлеба подорожала с начала ноября - с 70 до 95 тенге. Лина ОЙЛОВА
gorod
Жителей Атырау возмутил вид хлеба
Возмущенные жители Атырау выложили в сеть снимок хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
"Диетический" - так шутливо назвали горожане хлеб, снимок которого выложил в сеть один атыраучанин. Он купил обычную буханку так называемого социального хлеба. При разрезе оказалось, что хлеб внутри почти пустной. Многие пользователи начали выражать недовольство, мол, цены подняли на продукт первой необходимости, а качество - нет. А кто-то в шутку назвал такой пустой хлеб диетическим. В Атырау буханка простого белого хлеба подорожала с начала ноября - с 70 до 95 тенге. Лина ОЙЛОВА
хлеб

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article