Жителей Атырау возмутил вид хлеба

Возмущенные жители Атырау выложили в сеть снимок хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Диетический" - так шутливо назвали горожане хлеб, снимок которого выложил в сеть один атыраучанин. Он купил обычную буханку так называемого социального хлеба. При разрезе оказалось, что хлеб внутри почти пустной. Многие пользователи начали выражать недовольство, мол, цены подняли на продукт первой необходимости, а качество - нет. А кто-то в шутку назвал такой пустой хлеб диетическим. В Атырау буханка простого белого хлеба подорожала с начала ноября - с 70 до 95 тенге. Лина ОЙЛОВА