Отличительные знаки были наклеены на автомобили как городского, так и областного акиматов. Благодаря наклейкам можно будет выявить факты использования транспорта водителями и госслужащими в личных целях, а также во внерабочее время. Акция была организована совместно с "Первым антикоррупционным медиацентром" и станет традиционной. - Аппарат акима Атырауской области совместно с «Первым антикоррупционным медиацентром» проводят совместную акцию по расклейке отличительных знаков на служебные автомашины госслужащих. На них изображен герб Атырау, а также телефон горячей линии, по которому можно сообщать о фактах использования служебных машин акимата во внерабочее время, - рассказал заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области Даурен БЕКТУРГАНОВ. Отметим, что на наклейках указан номер горячей линии, на который граждане, усмотревшие факт использования государственного автотранспорта не в служебных целях, могут отправить по «WhatsApp» доказательства использования служебных машин в личных целях в виде фото или видео. - Данное мероприятие проводится в целом по республике. Данный обозначающий знак поможет выявить нарушения при использовании водителями и государственными служащими транспорта в личных целях. Как показала статистика 2017 года, более 90% нарушений среди госслужащих связана с использованием служебных автомобилей в личных целях, - рассказал председатель РОО "Первый антикоррупционный медиацентр" Табылды БИРЖАНОВ.